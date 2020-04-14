Турция выпустит на свободу тысячи заключенных

14.04.2020, 2:15, Новости дня

Парламент Турции во вторник одобрил закон, позволяющий освободить десятки тысяч заключенных в качестве меры безопасности на фоне вспышки коронавируса.

«После принятия законопроект он вступил в силу», ­– говорится в официальном твиттере Генеральной Ассамблеи парламента.

Правозащитные организации «Хьюман райтс вотч» (Human Rights Watch) и «Международная амнистия» (Amnesty International) подвергли закон критике, поскольку на задержанных, обвиняемых по спорным антитеррористическим законам, он не распространяется.

Правозащитные организации также осудили исключение из списка людей, включая журналистов, политиков и адвокатов, находящихся в следственных изоляторах.

«Многие люди, которые находятся в тюрьме за то, что они отстаивали свои права ­– они не совершали никаких преступлений – исключены из списка, поскольку правительство решило использовать свои расплывчатые законы о борьбе с терроризмом», ­– заявил Эндрю Гарднер из «Международной амнистии» агентству AFP.

Среди тех, кто не будет выпущен на свободу бизнесмен и меценат Осман Кавала и курдский политик Селахаттин Демирташ.

Активистка «Международной амнистии» в Турции Милена Буюм написала в Твиттере, что после нескольких дней дебатов в парламенте «ни одна из поправок оппозиции не была принята».

Когда правящая Партия справедливости и развития (ПСР) представила законопроект, в нем говорилось, что около 45000 человек будут освобождены в соответствии с законом, предусматривающим досрочное освобождение, и число лиц увеличится до 90000 с учетом тех, кто будет содержаться под домашним арестом.

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль в понедельник заявил, что три заключенных умерли от COVID-19 после того, как 17 осужденных были заражены.

По данным министерства здравоохранения, опубликованным в понедельник, в Турции зарегистрировано более 61000 случаев заражения, а около 1300 человек умерли.