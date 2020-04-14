 

Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

14.04.2020, 2:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил ситуацию с распространением коронавируса нового типа в США.

«США движутся по направлению к важнейшему прогрессу в войне с вирусом. В выходные дни количество новых случаев продолжило выравниваться на всей территории страны. Число госпитализаций в таких очагах [пандемии], как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана, снижается. Это является ясным доказательством того, что наша стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют рекомендациям», – приводит слова Трампа ТАСС.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил, что цифры выравниваются. «Мы начинаем наблюдать некоторую стабилизацию в ряде районов, в частности в таких очагах, как Нью-Йорк», – констатировал он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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