 

Во время сна младенцы могут сохранять подробные события жизни

14.04.2020, 1:52, Новости дня

Новое исследование помогло ученым обнаружить, что во время сна у детей формируется эпизодическая память. Такая способность помогает им вспоминать детали своего опыта после сна.

Используя трехэтапное исследование, ученые изучили у детей семантическую память. Детям в возрасте от 14 до 17 месяцев эксперты показывали изображения предметов, названия которых им уже были известны. Младенцам озвучивали названия, которые касаются конкретной картинки. После обучения одна группа детей спала несколько часов, а другая – оставалась без отдыха.

На следующем этапе эксперимента детям снова показали картинки, некоторые из них были названы неправильно. Во время исследования специалисты с помощью электроэнцефалограммы регистрировали активность мозга ребенка. Выяснилось, что мозг спящих детей реагировал на тест памяти своеобразным образом. Ученые обнаружили, что после сна дети признавали объект и слово в качестве отдельных эпизодов. В памяти объект и слово были объединены в единое событие.



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