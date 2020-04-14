Свойства клеточной жизни были обнаружены у гигантских вирусов

14.04.2020, 1:52, Новости дня

Американские ученые обнаружили у гигантских вирусов гены, которые способны контролировать метаболизм живых организмов.

Исследователями был проведен анализ общедоступных баз метагеномов, во время которого они обнаружили, что гигантские вирусы несут огромное разнообразие генов, которые участвуют в аспектах клеточного метаболизма. Они вовлечены в процесс поглощения питательных веществ, сбора света и метаболизма азота.

Также эксперты обнаружили эволюционные линии, которые указывают на длительные взаимоотношения между патогенами и хозяевами. Выяснилось, что гигантские вирусы глубоко перестраивали жизнедеятельность инфицированной клетки и сами эволюционировали в процессе этого симбиоза.