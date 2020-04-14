Ученые рассказали, что поможет вылечить зимнюю депрессию

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14.04.2020, 1:52, Новости дня

Сезонные изменения в природе могут привести к возникновению депрессивного состояния и повышенной тревожности. Ученые обнаружили, что в высоких широтах 10% населения страдает от зимней депрессии.

Симптомами зимней депрессии являются: плохое настроение, бессонница, изменение аппетита и веса, снижение либидо, а также нарушение циркадных ритмов. Чтобы изучить глубинные механизмы зимней депрессии, команда ученых использовала химическо-геномный подход и выяснила, что растительное соединение под названием целастрол может помочь в борьбе с зимней депрессией.

Мишенью целастрола является белок NRF2, который находится в небольшом участке мозга. Этот белок играет решающую роль в патофизиологии депрессии.



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