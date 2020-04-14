 

Выдумкой родителей была признана аллергия на коровье молоко у младенцев

14.04.2020, 1:51, Новости дня

Ученые выяснили, что 14% семей считают, что их ребенок имеет аллергию на коровье молоко. На самом деле, этим заболеванием страдает только 1% детей.

Проанализировав данные, которые был получены за 2012-2019 год, ученые обнаружили, что признаками аллергии на коровье молоко многие родители считают жидкий стул, отрыжку молока и чрезмерный плач. По словам специалистов, такое поведение считается нормальным и характерно для здоровых детей.

В исследовании ученых приняли участие 12 000 младенцев. Ученые обнаружили, что только у 1% детей наблюдалась аллергия на коровье молоко. Медики обеспокоены тем, что неправильный диагноз аллергии на молоко может привести к тому, что будут проигнорированы сигналы другого заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В команде Квята подозревают коронавирус: сотрудники работают удаленно

17.02 / В Крыму арестован участник украинского батальона

10.02 / Глава ОСК прокомментировал проблемы на испытаниях головного атомного ледокола «Арктика»

02.04 / Эксперт связал смену руководства Коми со сложной ситуацией с коронавирусом в республике

25.03 / Разработан новый маркер, который облегчит диагностику шизофрении

12.02 / Ferrari презентовала болид SF1000 на предстоящий сезон Формулы-1

10.04 / Стало известно о секретной модернизации ядерного оружия США в Германии

19.02 / В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ, 16 детей госпитализировали

12.02 / Белорусским анархистам дали семь лет колонии за “коктейль Молотова”, брошенный в двери СИЗО

26.03 / Активисты МГЕР организовали концерт для Коммунарки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска