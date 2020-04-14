Выдумкой родителей была признана аллергия на коровье молоко у младенцев

14.04.2020, 1:51, Новости дня

Ученые выяснили, что 14% семей считают, что их ребенок имеет аллергию на коровье молоко. На самом деле, этим заболеванием страдает только 1% детей.

Проанализировав данные, которые был получены за 2012-2019 год, ученые обнаружили, что признаками аллергии на коровье молоко многие родители считают жидкий стул, отрыжку молока и чрезмерный плач. По словам специалистов, такое поведение считается нормальным и характерно для здоровых детей.

В исследовании ученых приняли участие 12 000 младенцев. Ученые обнаружили, что только у 1% детей наблюдалась аллергия на коровье молоко. Медики обеспокоены тем, что неправильный диагноз аллергии на молоко может привести к тому, что будут проигнорированы сигналы другого заболевания.