Жителям Сум запретили приходить в храмы на пасхальные и поминальные службы

14.04.2020, 1:35, Новости дня

Исполнительный комитет горсовета Сум принял решение, что горожане не должны присутствовать на пасхальных и поминальных богослужениях в храмах, а также ходить на кладбища в поминальные дни. О таком решении сообщается на сайте Сумского горсовета 13 апреля.

“Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14-го по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26–29 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан”, – говорится в сообщении.

Также запрещено посещать кладбища горожанам и священникам 19-го и 26–28 апреля.

В период отсутствия богослужений в храме может присутствовать не более двух человек одновременно.

Религиозным организациям рекомендовано обеспечить трансляцию праздничных богослужений с помощью интернет-ресурсов или телевидения.

Сумы – первый город, который ввел такие ограничения.

В Вербное воскресенье, 12 апреля, по всей Украине украинцы приходили в церкви и святили вербу, несмотря на призыв властей придерживаться карантина, введенного из-за коронавируса. Административные штрафы были наложены на троих священнослужителей, допустивших скопление людей в храмах. Материалы по еще 12 случаям изучаются правоохранителями.

12 апреля в Киеве выявили 79 случаев заражения коронавирусой инфекцией, из них 63 – в Киево-Печерской лавре. Власти города решили направить в Лавру бригады медиков для сбора образцов для ПЦР-тестирования. Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что по решению властей Лавра закрывается на карантин.

По данным опроса, проведенного компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп”, 92% украинцев намерены в этом году праздновать Пасху дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

По состоянию на 13 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине – 3102 человека (+325), 93 из них умерли (+10), 97 выздоровели (+8). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (495), Черновицкой (462) и Ивано-Франковской (300) областях.