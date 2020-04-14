Сервисы КГГА подверглись DDоS-атаке

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14.04.2020, 1:35, Новости дня

Киевская городская государственная администрация 13 апреля сообщила о том, что ее электронные сервисы подверглись массированной DDоS-атаке.

В департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА отметили, что около 90% попыток кибератак на сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты. Это позволило обеспечить работоспособность всех городских сервисов, однако не исключены временные ограничения доступа к е-сервисам и городским сайтам.

“За первый час атаки зафиксировано около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 млрд атакующих запросов”, – говорится в сообщении КГГА.

В настоящее время специалисты по кибербезопасности продолжают нейтрализацию DDоS-атак на электронные сервисы.

За прошлый год СБУ нейтрализовала почти 500 кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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