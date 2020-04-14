 

Рада оставила в бюджете финансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре. Ярославский просил об этом в телеэфире

14.04.2020, 1:35, Новости дня

Верховная Рада Украины при пересмотре статей госбюджета на этот год сохранила 100 млн гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра. Законопроект №3279-д о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год опубликован на сайте парламента.

Перед пересмотром госбюджета-2020 бизнесмен, владелец DCH Александр Ярославский, который обещал построить в Днепре новый аэропорт, призвал не прекращать финансирование строительства аэродрома.

“Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект – днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку”, – сказал бизнесмен в эфире программы “Право на владу” на “1+1” 27 марта.

По данным “Українських новин”, плановый объем госфинансирования Днепровского аэропорта составит 1,2 млрд грн, включая 200 млн гривен, перенесенных с прошлого года, а Ярославский инвестирует в терминалы $70 млн. 

В DCH подтвердили, что продолжают работу над проектом и “уверенно продвигаются вперед даже с учетом изменившихся условий его реализации”.

13 марта компания презентовала в Днепре архитектурную концепцию нового терминала аэропорта, писал портал “Сегодня”.

ВИДЕОВидео: UVT GROUP Channel / YouTube

Аэропорт Днепропетровск был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании “Днеправиа”, взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года мэр города Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке Ярославского. 

Ярославский сообщал, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса в Днепре, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он.

Группа DCH имеет опыт строительства Международного аэропорта Харьков и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с авиаперевозчиками. Аэропорт Харьков был построен группой DCН в ходе подготовки Харькова к проведению Евро 2012 в формате частно-государственного партнерства. Ярославский инвестировал $107 млн в создание аэровокзального комплекса и благоустройство прилегающей территории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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