 

Саудовская Аравия возобновляет нефтяную войну?

14.04.2020, 1:34, Новости дня

Нефтяной гигант Saudi Aramco только что объявил цены на свою нефть на май. Второй месяц подряд клиентам в Азии предоставляются значительные скидки. И это несмотря на историческое соглашение о сокращении мировой добычи.

За последние несколько дней Aramco несколько раз откладывала объявление официальных цен продаж в мае, пока производители пытались разрешить «мексиканское противостояние» на переговорах по соглашению о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки.

В воскресенье была заключена сделка. А в понедельник Saudi Aramco заявила, что снизит цену на Arab Light для клиентов в Азии еще на $4,2 за баррель по сравнению с апрелем, она будет продаваться с дисконтом в $7,30 за баррель к цене бенчмарка Oman/Dubai, отмечает Reuters.

Цены на нефть Саудовской Аравии, поставляемой в Европу, остаются практически неизменными по сравнению с апрельскими. Цены для США были повышены. Arab Light будет продаваться в США по цене на $3 за баррель выше, чем в апреле, со скидкой $0,75 к бенчмарку ASCI.

В прошлом месяце саудовцы снизили цены для всех регионов в апреле, когда ведущий производитель ОПЕК и ее партнер по соглашению ОПЕК+, Россия, расторгли соглашение о сокращении добычи, а Саудовская Аравия вела ценовую войну за долю рынка, резко снижая цены на свою нефть на всех рынках.

Дополнительные крупные скидки для азиатских клиентов в мае говорят о том, что саудиты продолжают платить за долю на рынке. Однако рост цен в США и фиксированные цены в Европе говорят о том, что королевство пытается угодить президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину.

Повышение цен на продажу саудовской нефти в США, по-видимому, «должно осчастливить Трампа», отмечает Оле Хансен из Saxo Bank.

«Aramco все еще готова бороться за свою долю рынка. Хотя повышение цен в США является символическим, реальную проблему с точки зрения сохранения доли рынка можно увидеть на примере снижения OSP в Азии», — заявляет Хансен.



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