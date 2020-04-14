Осторожно, подделка! Как не стать жертвой мошенников при получении пропуска

14.04.2020, 1:34, Новости дня

"Пропуск дает полный безлимит по городу на перемещения и днем, и ночью". Цитата из интернет-объявления, авторы которого обещают своим потенциальным клиентам якобы универсальный лайфхак для обхода режима самоизоляции в Москве и области. Дескать, за несколько тысяч рублей покупателю доставят некие документы "курьера в государственной компании". Благодаря чему передвигаться по столице и Подмосковью, как утверждает продавец, можно будет в любое время суток, без каких-либо ограничений, невзирая на ситуацию с коронавирусом COVID-19.

Cоблазнительное предложение для тех, кому по каким-то причинам не сидится дома. А точнее — для тех, кто почему-то до сих пор не знаком с официальной информацией о порядке выдачи цифровых пропусков. Стоит уточнить еще раз: они, с одной стороны, абсолютно бесплатные. И с другой — оформляются в четко установленном порядке.

Ни первому, ни второму критерию вышеупомянутая, "услуга" не соответствует. Следовательно, речь тут однозначно об активности предприимчивых мошенников. И это, кстати, лишь один пример из множества.

Уже появились с сайты с предложением пропусков. И в соцсетях такого тоже хватает, причем продавцы даже не скрывают, что это фальшивки.

"Сделаю пропуск до 30 апреля", — гласит объявление в Instagram. С уточнением, мол, пропуск — "цифровой для работающих". Стоит две тысячи рублей. Хотя для поездок на работу, в медицинские учреждения, в личных целях цифровой пропуск каждый москвич может оформить бесплатно. А некоторые мошенники еще дальше пошли: открывают сайты-однодневки.

Справка, что ты продавец в продуктовом магазине, стоит три тысячи рублей. Некое "удостоверение фармацевта" — пять тысяч. Врача — семь. Эти категории освобождены от самоизоляции. Получать цифровые пропуска нет необходимости журналистам, адвокатам, госслужащим. Выходит, на такие удостоверения те, кто клепают фальшивки, тоже могут глаз положить.

"Даже вот за подделку этих цифровых пропусков, которые с 15 числа будут в Москве действовать, предусмотрено наказание, а уж за подделку профессиональны журналистских удостоверений наказание должно быть очень суровым, — уверен Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. — Они таким образом будут выпускать на улицу, возможно, зараженных людей! Эти пропуска они кого-то доведут до могилы!"

Официальный портал, где выдают пропуска по Москве, атаковали хакеры. Может, для того, чтобы фальшивые лучше брали? "Сегодня мы открыли портал, колл-центр, разные каналы — для того, чтобы записываться и получать электронный пропуска — скажу сразу, эта работа идет непросто — на наш портал мы получили вообще беспрецедентные DDOS-атаки и количество ботов, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. — Вместе с коллегами отрабатываем таким образом, чтобы эта система работала".

И система работает — уже выдано 900 000 пропусков. Злоумышленниками в Сети занимаются специалисты по киберугрозам. "Именно про сегодняшнюю ситуацию расследование еще идет, поэтому я не могу выдавать никакие детали. в принципе могу сказать, что мы фиксировали разные виды атак на mos.ru еще с февраля, — уточнил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB. — И мы за этим следим, за тем, что происходит — отслеживаем всю инфраструктуру киберзлоумышленников и происходящие атаки".

В Facebook, кстати, еще дней десять назад пропуска по Москве начали предлагать. Когда о них еще и речи не было. Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии Общественной палаты по развитию СМИ, назвал происходящее в соцсети "мошенничеством, которое поощряется такими радетелями цифровой чистоты, как Цукерберг и компания".

За нарушение самоизоляции сейчас в столице штраф четыре тысячи рублей. Но за поддельный пропуск — что его выпуск, что использование — нарушение гораздо более серьезное. "Лицо, которое осуществило подделку, или сбыт, или распространение документа подобного рода может быть привлечено к уголовной ответственности, — предупреждает адвокат Александр Катков. — Может быть назначено наказание в виде принудительных работ сроком до двух лет, арестом до шести месяцев или реальным лишением свободы до двух лет. Также если лицо просто использует поддельный документ, осознавая, что он сфальсифицирован и подделен, оно также может быть привлечен к уголовной ответственности".

Инфицированных коронавирусом COVID-19 в Москве все больше, лишний раз вне дома делать точно нечего. Так что создатели фейковых пропусков, по сути, продают дополнительный риск заразиться. За пять тысяч рублей.