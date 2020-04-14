 

Сандерс официально поддержал своего соперника Байдена

14.04.2020, 1:33, Новости дня

Бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс официально поддержал своего соперника — Джо Байдена — как единого кандидата от Демократической партии. И призвал сделать тоже самое своих сторонников.

По его словам, только Байден сможет эффективно побороться на выборах с Дональдом Трампом. Также он готов в случае победы Байдена работать под его руководством в администрации.

Ранее Сандерс объявил о выходе из предвыборной гонки. Таким образом, Байден остался единственным кандидатом от демократов, сообщает телеканал "Россия 24".



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