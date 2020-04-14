 

В работе Twitter произошел глобальный сбой

14.04.2020, 1:30, Новости дня

В ряде стран мира произошел сбой в работе социальной сети Twitter, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Германии, Франции, США и Японии, передает ТАСС.

По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывают проблемы с приложением для Android, 17% – с приложением для iPhone и iPad.

Напомним, в воскресенье на неполадки в работе Twittrer жаловались пользователи в Великобритании, США, Испании и России. 11 марта о проблемах с соцсетью сообщали жители США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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