DE – британцы не намерены прощать Китаю сокрытие информации о коронавирусе

14.04.2020, 1:11, Новости дня

Ряд британских парламентариев, а также рядовые британцы призвали правительство «перезагрузить» отношения с Китаем после победы над коронавирусом, обвинив власти страны в сокрытии информации о начале эпидемии, пишет Daily Express. Так, 55% опрошенных консалтинговым центром Redfield & Wilton Strategies жителей Великобритании возложили ответственность за пандемию на Пекин.



Reuters

Большинство британцев возлагают вину за эпидемию коронавируса на правительство Китая, сообщает Daily Express со ссылкой на опрос консалтингового центра Redfield & Wilton Strategies.

В частности, 55% опрошенных сочли, что во вспышке COVID-19 виновато китайское правительство, которое скрывало информацию о распространении заболевания, несмотря на то что в настоящий момент в стране успешно справляются со сдерживанием заболевания.

Как отмечает издание, действия Китая, где первый случай коронавируса был установлен ещё в декабре, также привели в ярость множество читателей Daily Express.

«Все, кто не обратил внимания, отчасти виноваты в своих собственных бедах, но в первую очередь вина по-прежнему лежит на Китае!» — заявил один из читателей.

«Вирус начался в Китае, и Китай скрывал его так долго, как мог. Однако они закрыли все входящие рейсы, но не исходящие! За это время вирус добрался до Европы, США и остального мира», — поддержал другой читатель.

Кроме того, нашлись те, кто призвал правительство Великобритании прекратить торговлю с Китаем.

Daily Express отмечает, что согласны с подобной позицией и некоторые британские парламентарии. Так, председатель комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании Том Тугендхат заявил, что действия Китая в начале вспышки коронавируса стоили жизней тысяч британцев.

По словам Тугендхата, британское правительство в борьбе с распространением вируса опиралось на информацию из Китая, где тем временем вводили всех в заблуждение.

«Ложь Китая стоила жизней британцам. Теперь Великобритании, как никогда, необходимо подумать о перезагрузке отношений с Китаем», — полагает политик.

Канцлер герцогства Ланкастерского и бывший министр юстиции Великобритании Майкл Гоув также осудил Пекин за сокрытие информации. «Первый случай коронавируса в Китае был установлен в декабре прошлого года, но из приходивших из Китая сведений не было ясно, каковы масштабы, природа и заразность заболевания», — приводит издание слова Гоува.

Другой британский парламентарий Иэн Дункан Смит заявил, что действия Пекина не позволили остальным странам подготовиться к пандемии.

«Слишком долго страны в отчаянной надежде на заключение торговых сделок с Китаем раболепствовали перед этой страной. Но как только мы справимся с этой ужасной пандемией, необходимо, чтобы мы все переосмыслили эти отношения и сделали их основу честной и сбалансированной», — призвал политик.