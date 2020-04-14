Угроза голода возникла в Эфиопии после нашествия саранчи

14.04.2020, 1:08, Новости дня

В восточных пустынных районах Эфиопии возникла необходимость в экстренной продовольственной помощи после нашествия саранчи в странах Восточной Африки, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на доклад ООН.

Нашествие саранчи наблюдалось в странах Восточной Африки, включая Эфиопию, Сомали, Кению, Джибути, Эритрею, Танзанию, Судан, Южный Судан и Уганду. Резкое увеличение численности насекомых специалисты связывают с небывало обильным за последние 40 лет сезоном дождей, передает ТАСС.

Согласно докладу ООН, в Эфиопии саранча уничтожила 200 тыс. га посевов сорго, пшеницы и кукурузы, в результате под угрозой голода оказались около 1 млн человек. Три четверти нуждающихся в экстренной продовольственной помощи живут в пустынных районах страны.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Эфиопии Фатума Сеид сообщила, что крестьяне нуждаются в помощи семенами и удобрениями, а также кредитами. Ухудшают положение и последствия пандемии нового коронавируса. «Крайне важно защищать жизнь пострадавшего населения, особенно в нынешних условиях кризиса с распространением COVID-19», – сказала она.

Напомним, 7 апреля президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили борьбу с коронавирусом и вопросы развития двусторонних отношений.

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