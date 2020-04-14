 

Угроза голода возникла в Эфиопии после нашествия саранчи

14.04.2020, 1:08, Новости дня

В восточных пустынных районах Эфиопии возникла необходимость в экстренной продовольственной помощи после нашествия саранчи в странах Восточной Африки, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на доклад ООН.

Нашествие саранчи наблюдалось в странах Восточной Африки, включая Эфиопию, Сомали, Кению, Джибути, Эритрею, Танзанию, Судан, Южный Судан и Уганду. Резкое увеличение численности насекомых специалисты связывают с небывало обильным за последние 40 лет сезоном дождей, передает ТАСС.

Согласно докладу ООН, в Эфиопии саранча уничтожила 200 тыс. га посевов сорго, пшеницы и кукурузы, в результате под угрозой голода оказались около 1 млн человек. Три четверти нуждающихся в экстренной продовольственной помощи живут в пустынных районах страны.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Эфиопии Фатума Сеид сообщила, что крестьяне нуждаются в помощи семенами и удобрениями, а также кредитами. Ухудшают положение и последствия пандемии нового коронавируса. «Крайне важно защищать жизнь пострадавшего населения, особенно в нынешних условиях кризиса с распространением COVID-19», – сказала она.

Напомним, 7 апреля президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили борьбу с коронавирусом и вопросы развития двусторонних отношений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Теннисистка Бертенс во второй раз стала победительницей турнира в Петербурге

19.03 / Путин поздравил Бабкину с юбилеем

23.02 / “Это наш подарок”: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм “Лёд 2”

27.02 / Насколько же драматично сейчас обстоит ситуация с руководящими кадрами, если в поисках дошли даже до Тигипко

15.02 / ФСБ показала допрос капитана задержанного украинского судна

20.02 / Названы лучшие места для встречи Масленицы

31.03 / Госдума одобрила срок до 7 лет тюрьмы за нарушение карантина

03.03 / МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, несмотря на вспышку коронавируса

06.02 / “Ювентус” готов вернуть Погба из “МанЮнайтед” за 140 млн евро

20.03 / Кремль опроверг обсуждение вопроса «закрытия» Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска