Новая сделка ОПЕК: что дальше?

14.04.2020, 1:00, Новости дня

В воскресенье, 12 апреля, после нескольких дней интенсивных переговоров, страны ОПЕК+ и другие экспортеры нефти объявили о снижении добычи нефти.

Нефтяной картель 23 стран ОПЕК+, во главе с Россией и Саудовской Аравией, договорились сократить общую добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на 2 месяца – с мая до июня текущего года. На следующие 6 месяцев до конца декабря 2020 общее сокращение должно составить 7,7 млн баррелей в сутки, и с января 2021 года до апреля 2022 года – 5,8 миллионов баррелей в сутки. Для России и Саудовской Аравии предусмотрено снижение на 2,5 миллиона баррелей в сутки. За исходный уровень, от которого будет отчитываться сокращение, взят показатель добычи нефти от октября 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России – они начнут с уровня в 11 млн баррелей в сутки.

После достижения сделки ОПЕК+, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что картель обсуждает увеличение сокращений объема добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки. По оценке экспертов, оговоренных сокращений ОПЕК+ на 10 млн баррелей недостаточно, так как спрос на нефть упал до 35 млн баррелей в сутки.

В пятницу, 10 апреля, министры энергетики «Большой двадцатки» (G20) также провели переговоры, по созыву Саудовской Аравии, которая наряду с другими участниками ОПЕК+ призвала все крупные страны-производители нефти внести свой вклад в усилия по сокращению добычи «черного золота» и стабилизации рынка. В своем финальном коммюнике страны G20, в том числе США, обязались «принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности энергетического рынка», однако не взяли на себя конкретных обязательств. Так, министр энергетики США заявил, что страна может снизить добычу нефти к концу 2020 года на 2-3 миллиона баррелей в сутки за счет естественной убыли добычи под влиянием рыночных тенденций.

Вдобавок к сделке ОПЕК+ и потенциальным сокращениям со стороны G20, могут урезать свою добычу Кувейт, ОАЭ и дополнительно Саудовская Аравия. Также, Международное энергетическое агентство может начать скупать нефть в резервы. Таким образом, общее сокращение производства нефти в мире в ближайшие два месяца может достигнуть 20 млн баррелей, отмечают эксперты. Эта цифра может быть больше, если ОПЕК+ действительно и дальше сократит свое производство.

«Достижение сокращений в 9,7 миллионов баррелей в день является важным, – говорит эксперт вашингтонского Атлантического совета Рэндольф Белл (Randolph Bell, Atlantic Council). – Это не решает текущий кризис, но несколько откладывает другую важную проблему хранения нефти». По оценке эксперта без дополнительных сокращений мировые нефтехранилища могут быть заполнены через месяц, а цена на нефть продолжит падать.

С точки зрения того, для кого нынешняя сделка оказалась наиболее или наименее выгодной, то здесь, считает Рэндольф Белл, «каждый немного победитель и немного проигравший». Тем не менее, эксперт выделяет Мексику, которая в конечном итоге сократит свое производство меньше, чем того требовал ОПЕК+, но окажется в выигрыше от относительной стабилизации цен. Ранее Мексика заявила, что может снизить добычу только на 100, а не 400 тысяч баррелей в сутки, как того хотели участники картеля. Для достижения сделки США согласились сократить 250 тыс баррелей в сутки от имени Мексики.

Второй страной, выигравшей от новых соглашений, эксперт считает Соединенные Штаты: «США получают то, что они хотят – потенциальную возможностью сохранить больше своей нефтяной индустрии, но фактически не присоединяясь к каким-либо коллективным соглашениям».

В США нефтяная отрасль находится в руках частного сектора, и в стране существует сильное антимонопольное законодательство, которое работает против принудительного сокращения добычи нефти, в частности, со стороны правительства.

В условиях падения рынка, как отмечает эксперт, тем странам, которые хотели видеть США частью договоренностей о сокращениях, в том числе России, пришлось согласиться на неформальное участие Вашингтона: «Это стало одним из компромиссов, который, по сути, показал, как отчаянно все стороны хотели достичь финишной черты».

Что касается России, добыча которой, по оценке РБК, упадет на 23% до уровня 2004 года, то эксперт считает, что в нынешней неблагоприятной ситуации стабилизация цен все-таки более целесообразна для Москвы.

Аналитик международной консалтинговой компании Ake International и эксперт Института изучения внешней политики в Филадельфии Максимилиан Гесс (Maximilian Hess, FPRI) отмечает, что нынешняя сделка для России является гораздо менее выгодной, чем та, против которой выступала Москва, разорвав предыдущее соглашение ОПЕК+. Однако, эксперт согласен с тем, что в нынешней ситуации дальнейшее падение цен на нефть оказало бы еще более негативные последствия.

«Россия может противостоять ценам на нефть в 20-25 долларов за баррель в течение нескольких лет. Но затраты, связанные с этим, очень высоки. По сути, у вас закончатся международные резервы, и вам нужно надеяться, что по окончании этого цены на нефть вырастут, чтобы вы снова смогли начать наращивать резервы. Это очень рискованная ситуация, в которой можно себя обнаружить. Тем более, учитывая, что Путин, скорее всего, снова будет участвовать в выборах в 2024 году», – говорит Максимилиан Гесс.

Что касается влияния на российские нефтяные компании, то здесь, как отмечает аналитик, многое зависит от того, как именно распределятся сокращения среди игроков и их себестоимости производства нефти. Однако, в целом он ожидает, что больше пострадают менее крупные компании.

Не исключает эксперт и того, что российская сторона могла согласиться на условия сделки ОПЕК+ и в ответ на снятие ряда санкций со стороны США: «Это был бы очень рискованный шаг Трампа, но я думаю, что это возможно».

В отношении США эксперт отмечает, что в нефтяной индустрии страны, в особенности сланцевой промышленности, ряд банкротств будет наблюдаться в любом случае.

Отмечает эксперт и то, что президент США согласился на снижение производства от имени Мексики: «Во время своей кампании президент Трамп заявлял о том, что Мексика заплатит за стену. Но Мексика не только не платит за стену, но США фактически платят за их сокращение добычи нефти».

Максимилиан Гесс также отмечает возможность того, что если нынешняя сделка не окажет существенного влияния на цены на нефть, то ряд стран может перестать добросовестно выполнять достигнутые соглашения.