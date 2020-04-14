 

Ученые разглядели в короне Солнца огромные загадочные нити

14.04.2020, 0:53, Разное

В результате проведенного исследования британские исследователи смогли впервые различить в атмосфере Солнца многокилометровые нити из раскаленной плазмы. Источник их появления пока остается для исследователей загадкой.
Беспрецедентную детализацию съемок солнечной короны смог обеспечить ученым телескоп HI-C, сфотографировавший светило еще в 2018 году. Однако достаточно точно проанализировать фотоснимки ученым, представляющим Университет Центрального Ланкашира (Великобритания), удалось только в настоящее время. Примечательно, что используемый агрегат смог ощутимо визуализировать детали размером от 70 километров, составляющих лишь 0,01% солнечного радиуса.

Исследователи отмечают, что такой уровень подробной съемки никогда ранее достигнут не был. Таким образом, в местах, где на менее детализированных фото было видно лишь пустое темное пространство, астрономы смогли обнаружить множество тонких плазменных нитей в количестве 49-ти. Примечательно, что размер самой миниатюрной из них составил около двухсот километров, а среднестатистических – около полутысячи.

Как отмечают специалисты, объяснить механизм возникновения таких “нитей” на Солнце они пока не могут. Однако, по их словам, уже ясен факт того, что основная сила, управляющая раскаленным газом солнечной атмосферы и организующая их в различные структуры, создается магнитным полем звезды. “Это удивительное открытие, которое может обеспечить лучшее понимание процесса передачи энергии, следующей через слои Солнца и в конечном итоге доходящей до самой Земли”, – резюмировал результаты открытия один из его авторов Томас Уильямс. Об этом пишет издание Astrophysical Journal.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Двое полицейских убили пассажира такси электрошокером в Иркутске

01.04 / В Минздраве удовлетворительно оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

14.05 / Здоровье: Сыр признан, контролирующим сахар

13.03 / Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с 39-летием

25.03 / Мнение: Пандемия раскрывает истинную природу мировых экономических систем

04.04 / Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают от коронавируса

14.03 / Мнение: Государствообразующий народ – татаро-монгольский, а не русский

02.04 / Мнение: Задача на внимательность

11.03 / Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

19.02 / Россия временно запретила въезд в страну гражданам Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска