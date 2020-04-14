 

Эксперты спорят о том, как квантовая физика влияет на живую природу

14.04.2020, 0:40, Новости дня

Весьма странному набору математических законов во время движения подчиняются субатомные частицы. Они могут принимать определенные значения или несколько значений одновременно. Также частицы способны запутываться и это приводит к тому, что вероятностные расчеты оказываются ложными.

Ученые обеспокоены тем, как странности квантового мира могут влиять на биологические процессы. В настоящие время межу учеными ведутся споры о влиянии квантовой физики на живую природу.

Одни специалисты убеждены, что квантовая физика может играть существенную роль в биологических процессах, другие – говорят о том, что многочисленные эксперименты не могут отобразить реальное положение вещей.



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