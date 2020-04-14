Исследователи работают над производством гепарина в лаборатории

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14.04.2020, 0:39, Новости дня

Ученые смогли приблизиться к способности вырабатывать гепарин в культивируемых клетках.

Гепарин является сильным средством, которое предотвращает свертывание крови. Но его производство на основе клеточных культур вне животных организмов пока является невозможным. Сейчас гепарин производится с помощью извлечения препарата из кишечника свиньи. Для удовлетворения медицинских потребностей каждый год необходимы миллионы животных.

По мнению ученых, синтез гепарина зависит от факторов транскрипции, которые присоединяются к определённым участкам ДНК и регулируют интенсивность производства нужного участка белка. К факторам транскрипции, которые подавляют считывание и синтез гепарина, относится белковая структура ZNF263. По мнению ученых, производство гепарина в лабораторных условиях станет возможным, если обучить клетки подавлять ZNF263.



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