Задержан еще один мужчина, причастный к пожару в зоне ЧАЭС – полиция

14.04.2020, 0:22, Новости дня

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Иванковского района Киевской области, который подозревается в поджоге третего очага пожара, который произошел 13 апреля около 14.00 на территории зоны ЧАЭС в зоне отчуждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

“Мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.Когда злоумышленник вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь”, – сообщили в полиции.

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Правоохранители отметили, что огонь ветром перекинуло на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Мужчине грозит штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении.