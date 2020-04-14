“Дают такую гадкую информацию”. Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение событий в Беларуси

14.04.2020, 0:22, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал российские СМИ за освещение событий в Беларуси, в частности способов борьбы с коронавирусной инфекцией.

“Дают такую гадкую информацию. Мол, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки”, – сказал он на встрече с белорусскими чиновниками.

Лукашенко добавил, что в России белорусов показывают дураками. “Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?” – заявил он.

В начале эпидемии Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет, чего ты ходишь по этой улице?”.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 13 апреля в Беларуси зарегистрировано 2919 случаев коронавирусной инфекции, 29 человек умерли.