 

Во Франции карантин продлили до 11 мая

14.04.2020, 0:21, Новости дня

Во Франции ограничительные меры, введенные в связи карантином, продлены до 11 мая. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил в ходе обращения к нации 13 апреля. Его текст опубликован на сайте Елисейского дворца.

“Самые строгие ограничения должны продолжаться до понедельника, 11 мая. Это условие для дальнейшего замедления распространения вируса и возможность восстановить силы. [Отмена карантина] станет возможной только в том случае, если мы продолжим проявлять гражданскую ответственность, соблюдать правила и если распространение вируса продолжит замедляться”, – подчеркнул он.

Макрон призвал граждан Франции “в течение следующих четырех недель соблюдать правила, установленные правительством”.

“В повседневной жизни мы должны придерживаться мер социального дистанцирования, чаще мыть руки. Я также хочу напомнить вам, что каждый, кто имеет хроническое заболевание или страдает от других заболеваний, должен иметь возможность продолжать консультироваться со своим врачом. Потому что не только вирус убивает: чрезвычайное одиночество, отказ от лечения также может быть опасным”, – добавил президент Франции. 

Он заявил, что 11 мая “начнется новый этап”. “Мы будем постепенно открывать детские сады, школы, колледжи и средние школы. Как можно больше людей должны вернуться к работе и перезапустить нашу экономику и наш бизнес. Общественные места, рестораны, кафе и отели, кинотеатры, театры, концертные залы и музеи, однако, на этом этапе останутся закрытыми”, – добавил Макрон.

При этом он заявил, что “крупные фестивали и мероприятия с большой аудиторией не смогут состояться, по крайней мере, до середины июля”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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