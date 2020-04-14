 

В Черное море зашел американский эсминец Porter

14.04.2020, 0:20, Новости дня

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter. Корабли Черноморского флота сопровождают корабль и наблюдают за его действиями.  

За 2020 год американские суда уже дважды заходили в Черное море, напоминает РИА Новости. В феврале это был эсминец USS Ross с системами Aegis. Его заход в акваторию моря власти США объяснили "укреплением отношений с региональными партнерами". В марте в Черном море были два боевых корабля НАТО — канадский фрегат HMCS Fredericton и итальянский фрегат Virginio Fasan.

В 2019 году корабли НАТО заходили в акваторию Черного моря 13 раз.

Военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море в течение 21 суток, гласит международная Конвенция Монтре 1936 года.



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