Байкер насмерть сбил женщину на шоссе в Подмосковье

14.04.2020, 0:20, Новости дня

Женщина погибла под колесами мотоцикла при попытке перебежать шоссе в подмосковной Электростали. Последние секунды жизни пешеходы попали на видео.

Смертельное ДТП произошло в 16:30 понедельника, 13 апреля, в районе дома №122 на Фрязевском шоссе. Женщина решила не идти до ближайшего перехода — он находится примерно в 150 метрах от места аварии, а выждала момент, когда с одной стороны образуется пробка, а с другой не будет движения машин, и направилась на противоположную сторону. Добраться до нее ей было не суждено.

На кадрах видно, что байкер заметил пешехода и попытался уйти в сторону, но скорость была слишком высока, так что избежать столкновения ему не удалось. От удара женщина скончалась на месте, мотоциклиста доставили в больницу с травмами.