СМИ выяснили, что у Ассанжа и его юриста есть двое детей

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14.04.2020, 0:20, Новости дня

Британские СМИ выяснили, что у Джулиана Ассанжа есть двое детей. Их воспитывает невеста основателя WikiLeaks — его юрист Стелла Моррис. Она обручилась с Ассанжем еще в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. У пары родились двое сыновей, передает телеканал "Россия 24".

Накануне Моррис вновь призвала суд выпустить Ассанжа из тюрьмы по состоянию здоровья. Она заявила, что его жизни угрожает опасность из-за распространения коронавируса COVID-19.

Основателя WikiLeaks арестовали год назад. Его выдачи требуют США, в случае экстрадиции Ассанжу грозит пожизненное заключение.



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