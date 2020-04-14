В Москве умерли еще 13 человек с положительным результатом теста на коронавирус

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14.04.2020, 0:16, Новости дня

Еще 13 человек с положительным результатом теста на коронавирус умерли в Москве, одной из умерших было 29 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «двустороняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 2558 случаев коронавируса в 62 регионах. Всего в стране зафиксировано 18 328 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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