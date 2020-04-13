 

Ученые: Текст на бумаге воспринимается лучше, чем на экране компьютера

13.04.2020, 23:53, Разное

Исследователи выяснили, что текст, который размещен на бумаге, воспринимается человеком лучше, чем в цифровом формате. Это открытие заставило экспертов провести новые исследования.
При частом использовании цифровых устройств человек начинает хуже воспринимать печатный текст, но лучше — выводимый на экран гаджета. В дальнейшем это приводит к ухудшению концентрации внимания, из-за чего снижается эффективность работы.

Ученые из Норвегии и Испании проводили опыт, где студентам предложили к прочтению научный текст с картинками в бумажном виде и на экране компьютера. Участвовало в исследовании 100 студентов, которые за требуемое время должны были выполнить задание.

Благодаря специальным аппаратам исследователи могли наблюдать за движением глаз, а после прочтения испытуемые отвечали на вопросы, касавшиеся усвоенного материала. Выяснилось, если текст напечатан на обычной бумаге и сопровождается иллюстрациями, то он воспринимался глубже, чем цифровой вариант аналогичной информации.



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