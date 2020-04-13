Украинская «Мрія» задействована в борьбе с пандемией

13.04.2020, 23:46, Новости дня

КИЕВ – Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія» задействован в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Государственный концерн «Укроборонпром» на своей странице в Фейбсуке.

«Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 «Руслан» выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС», – отмечается в сообщении.

Украинская служба Немецкой волны отмечает в репортаже 11 апреля, что этот вылет для авиакомпании «Авиалинии Антонова» – «довольно важный»: самолет АН-225 «Мрія» год не совершал рейсов из-за работ по модернизации.

«Первый рейс «Мрія» выполняет в Китай, чтобы забрать гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса. Этот груз нужно доставить в ЕС», – подчеркивается в репортаже.

22 апреля «Мрія» после трех рейсов из Китая в другие страны доставит гуманитарный груз в Украину.

Как пишет «Европейская правда», цитируя Министерство государственных активов Польши, 14 апреля Ан-225 «Мрія» должен доставить в Польшу из Китая 400 тонн медицинских средств и оборудования для борьбы с эпидемией коронавируса: семь миллионов масок и несколько сотен тысяч защитных костюмов.

На странице Государственного предприятия «Антонов» 13 апреля размещено фото, на котором экипаж Ан-225 передает из китайского аэропорта землякам приветствие и заверяет, что «продолжает работать над выполнением гуманитарной миссии по борьбе с коронавирусом»

Напомним, что 10 апреля в видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский отметил, что «наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое».

«Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных.

Результатом недельной доставки будет: почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования. Помимо этого – 20 тысяч защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных. А также почти 10 миллионов масок, которые поступят на полки украинских аптек», – сказал президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля.

Он подчеркнул, что в стране «параллельно» наращивается собственное производство.

«А самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине», – подчеркнул украинский лидер.

Китайский опыт для Украины

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, успешность китайской стратегии в борьбе с COVID-19 доказана только в условиях карантина.

«Но на фоне информационного потока о смертности в Италии и «успешности» Китая – опыт коммунистической КНР выглядел лучшим по сравнению с опытом демократической Европой. И это подчеркивает другую проблему. Популистские правительства ориентируются на общественное мнение, которое находится под влиянием информационных потоков. А не на разработанные стратегии противодействия пандемии с учетом долгосрочных эпидемиологических, социальных и экономических последствий различных подходов», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что Украина, не имея для этого ни экономических, ни идеологических предпосылок, вероятно, не учитывая реальную картину происходящего в Китае, внедряет именно опыт КНР, хотя и декларирует евроинтеграционный вектор развития.

«Но если КНР пыталась карантином локализовать заболевание на отдельных территориях, то Украина применяет эти методы тотально на всей территории. Ведь запрет – это самый простой, самый чувствительный и самый дешевый способ», – считает Богдан Петренко.

По его словам, «китайский подход» в борьбе с коронавирусом трансформировался в Украине в «эффект присутствия власти» в стране, в ограничения прав граждан, которые подаются, как единственная гарантия безопасности жизни.

Весь мир перевернулся за полгода

Еще полгода назад активизация сотрудничества Украины и Китая выглядела бы странно, отмечает соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадий Друзенко.

«И надежда на помощь Китая выглядела бы странно, поскольку традиционными спонсорами и союзниками Украины являются Европейский Союз и Соединенные Штаты. Но за первый квартал 2020 года весь мир перевернулся. И мы не единственные, кто уповает на Китай. Сербский президент, страны, которая в отличие от Украины является официальным кандидатом на членство в ЕС, публично заявил, что единственная надежда на Китай, потому что ЕС не способен помочь», – говорит Геннадий Друзенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

(Прим. ред.: эксперты, опрошенные Русской службой “Голоса Америки”, придерживаются иного мнения.

Тем не менее, как считает Геннадий Друзенко, именно Китай стал для Украины эффективным донором, наладив и поставив все для борьбы с коронавирусом.

«Мы просто оказались в этом мире, это не общий вывод, но в борьбе с пандемией китайская система показала себя эффективнее, чем западая. Не стоит это оценивать, как панегирик коммунистическому Китаю. Конкретно в этой ситуации становится очевидным, что более авторитарные страны, не только Китай – Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур дали более эффективный ответ, чем демократический Запад», – отмечает Геннадий Друзенко.

Вместе с тем он считает, что в процессе распределения китайской помощи, Украина действовала хаотично, неэффективно, как государство, которое «не дирижирует» процессом.

Тем временем агентство Рейтерс 13 апреля цитирует слова бывшего канадского дипломата и директора Китайского института Университета Альберты Гордона Хоулдена (Gordon Houlden) о том, что «нет никаких сомнений в том, что Китай будет использовать вспышку COVID-19 для дальнейшего развития того, что он рассматривает как действия в своих национальных интересах».

Как сообщало ранее Радио "Свободная Азия", сами жители Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса. В то время как власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки коронавируса, заявили о прекращении двухмесячного карантина, местные жители со все большим скептицизмом относятся к данным официальной статистики, согласно которым за все время эпидемии в Ухане жертвами коронавируса стали около 2500 человек.

С начала этой недели семь крупнейших похоронных бюро Уханя ежедневно выдают семьям покойных в среднем 500 урн с прахом. Это дает основания предположить, что коронавирус стал причиной смерти гораздо большего количества людей, чем об этом заявляет официальный Пекин.

«Этого не может быть… Если крематории работают круглосуточно, то каким образом погибло так мало людей?», – говорит в интервью Радио «Свободная Азия» житель Уханя по фамилии Чжан.