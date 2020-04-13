 

Москвичам открыли доступ к оформлению цифровых пропусков

13.04.2020, 23:45, Разное

На сайте мэра и правительства Москвы открыт доступ к оформлению цифровых пропусков для поездок на личном автомобиле, а также передвижения на служебном и общественном транспорте. Система начнет действовать с 15 апреля.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что жителям столицы будут выдавать три вида специальных пропусков: для поездок в медучреждения, на работу, а также для личных целей. Последний можно использовать не более двух раз в неделю, уточняет РИА ФАН.



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