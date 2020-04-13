Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 апреля 2020 года
13.04.2020, 23:45, Разное
Коронавирус в мире
Заболели – 1858922;
Умерли – 114309;
Выздоровели – 429487.
США вырвались далеко вперед в печальном рейтинге заболеваемости коронавирусом. В Соединенных Штатах на 14 апреля насчитывается 557 тысяч зараженных. На второе место вышла Испания – 166 тысяч. Италия со 156 тысячами заболевших переместилась на третье место.
Мировая экономика фактически встала, люди максимально сократили перемещения по миру. Особенно страдает из-за коронавируса индустрия туризма. Как отмечает британский таблоид Daily Star, возобновление работы трэвел-индустрии в глобальном масштабе можно ожидать не раньше сентября 2020 года.
Сроки зависит от того, сколько времени нужно индустрии для выздоровления, считает журналист Эоган Корри. “Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года – пока все снова сможет полноценно функционировать”, – полагает он.
Коронавирус в России
Заболели – 18328;
Умерли – 148;
Выздоровели – 1470.
За последние сутки коронавирус в России выявили у 2558 человек. Президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с COVID-19 заявил, что ближайшие недели станут решающими для борьбы с эпидемией. “Все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов”, – сказал глава государства.
К настоящему времени в России проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. В 98% случаев заболевание верно определяется, сообщила на совещании с президентом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, количество тестов на коронавирус в России растет с каждым днем. Сейчас ежесуточно проводятся 90 тысяч исследований. Тесты делают более 400 учреждений по всей стране.
В то же время ученые продолжают искать наиболее эффективное средство для лечения коронавируса. По словам глаы Минздрава Михаила Мурашко, российская компания разработала препарат от COVID-19, клинические испытания планируется начать через 10-12 дней.
Коронавирус в Москве
Заболели – 11511;
Умерли – 72;
Выздоровели – 687.
За последние сутки выявлено более трех тысяч случаев заражения коронавирусом в Москве. Рост числа зараженных мэр столицы Сергей Собянин связал с улучшением качества тестирования.
В ходе совещания с президентом градоначальник рассказал, что в Москве снижается количество случаев госпитализации людей в тяжелом состоянии и с симптомами коронавируса. Специалисты, занимающиеся тестированием на COVID-19, стали делать более точные выводы – ошибочных выводов стало меньше, рассказал Собянин.
На время действия ограничительных мер власти разворачивают дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом в Москве. По словам мэра, в ближайшее время для лечения пациентов будет доступно 30 тысяч коек.
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