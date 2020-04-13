После начала выдачи пропусков на выход из дома московский городской портал атаковали боты

13.04.2020, 23:40, Разное

В Москве уже больше 700 тысяч человек подали заявки на получение пропуска для выхода из дома. Одновременно с этим официальный городской портал атаковали боты, рассказали в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Одновременно мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — сообщили в оперштабе.

Почти все москвичи обратились за пропусками для поездки на работу. Глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко попросил жителей столицы переходить по прямой ссылке для получения кода, чтобы снизить нагрузку на серверы. Сайт mos.ru открывается в упрощенной версии и загружается достаточно медленно. Кроме того Лысенко пригрозил уголовной ответственностью тем, кто попытается продавать такие разрешения на выход из дома.

Напомним, в субботу мэр Москвы Сергей Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков на выход из дома. Ввести их московские власти решили в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Пешком пока что можно передвигаться без спецпропусков: документ понадобится для поездок на личном или общественном транспорте, в том числе, на такси, велосипеде или электросамокате.

Одновременно с этим на въездах в Москву патрули ГИБДД начали проверять машины с регистрационными знаками других регионов: водителей спрашивают о цели визита в столицу и просят предъявить штамп о регистрации. Часть полос на проезжей части перекрыли, на большинстве въездов в город из-за этого образовались пробки.

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