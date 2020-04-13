У 34 сотрудников Большого театра оказался положительный результат на коронавирус

13.04.2020, 23:30, Новости дня

У нескольких сотрудников Государственного Академического Большого театра РФ тест на коронавирус показал положительный результат, сообщили в пресс-службе Большого театра. Генеральный директор театра Владимир Урин уточнил, что тест на коронавирус оказался положительным у 34 человек.

«Тест на коронавирус оказался положительным у 34 человек. У них не было температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин», – цитирует гендиректора театра ТАСС.

Он добавил, что повторное тестирование для заболевших сотрудников пройдет во вторник или среду.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков – ни кашля, ни высокой температуры – ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным», – приводит сообщение пресс-службы Большого театра «Интерфакс».

Там уточнили, что тест на коронавирус сдавали все работники театра, включая осветителей, инженеров и прочих, добавив, что все они находятся дома на карантине.

Напомним, в субботу в Большом театре при пустом зрительском зале состоялся уникальный творческий марафон в поддержку борьбы с коронавирусом «Мы вместе», концерт транслировал телеканал «Россия 1».

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