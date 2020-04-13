 

Улучшить приживаемость костных имплантатов ученым помогла поваренная соль

13.04.2020, 23:25, Новости дня

Российские ученые создали новый тип полимерных имплантатов для костей черепа, которые могут приживаться в 4-6 раз лучше, чем предыдущие прототипы.

Добиться такого результата специалисты смогли благодаря поваренной соли и белкам, стимулирующим рост костной ткани и сосудов. По словам специалистов, введение рекомбинантных белков позволило значительно повысить эффективность приживаемости имплантатов, а также увеличить процентное содержание костной ткани.

Подобный метод позволит пациенту быстрее восстановиться после операции, а костная ткань сможет выдерживать те же механические нагрузки, что и до вмешательства.



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