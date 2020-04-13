Ученые обнаружили, что недостаток сна заставляет негативно мыслить

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13.04.2020, 23:25, Новости дня

Специалисты выяснили, что недостаточное количество сна может негативно влиять на обработку эмоций и вызывать поведенческие и нейрофункциональные изменения.

Группа ученых наблюдала за изменением эмоциональной реактивности у людей, которые на протяжении пяти ночей спали по 5 часов. В эксперименте ученых приняли участие 42 добровольца. Состояние участников исследования проверялось после пяти дней нормального и ограниченного сна. Добровольцы должны были оценить 90 изображений.

Обнаружилось, что приятные и нейтральные картинки добровольцы воспринимали более негативно после недостатка сна. Результаты эксперимента доказывают то, что недостаточное количество сна в течение длительного времени приводит к излишней раздражительности и негативным эмоциям.



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