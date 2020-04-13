 

Украина получит $135 млн от Всемирного банка на борьбу с коронавирусом

13.04.2020, 23:10, Новости дня

Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом в Facebook сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Деньги будут направлены на модернизацию сектора здравоохранения. Из них $50 млн предусмотрено для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и “укрепление потенциала Национальной службы здоровья”, $35 млн – на мероприятия по “усилению защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19”, еще $45 млн должны направить на закупку оборудования для отделений экстренной медицинской помощи и “усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины”.

Україна отримає 135 мільйонів доларів США від Світового банку на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію…

Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,9 млн, из них 118 459 человек умерли, 446 тыс. выздоровели.

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, 97 выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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