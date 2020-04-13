 

В Киево-Печерской Лавре утверждают, что у умершего монаха не было коронавируса

13.04.2020, 23:10, Новости дня

47-летний иеродиякон Наум, который умер 12 апреля, не болел коронавирусной инфекцией COVOD-19. Об этом сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент, передает hromadske.

“Монах, который умер вчера, попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у него было много совокупных заболеваний. Но ему дважды делали диагностику на коронавирус и дважды тесты показали отрицательный результат”, – рассказал Климент.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля. По состоянию на 13 апреля, по данным киевских властей, в Лавре COVID-19 заболели более 90 человек, из которых 63 – за последние сутки.

12 апреля скончался насельник Киево-Печерской лавры 73-летний архимандрит Нектарий (Коваленко), 13 стало известно о смерти монаха. У Нектария, как сообщили в Лавре, не было коронавируса, причину смерти монаха пресс-служба не уточнила.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел тоже госпитализирован, он находится в Александровской больнице, где лечат больных COVID-19. Подтвердили ли у него коронавирус, в Лавре не уточнили. 

С 5 апреля вход верующим на территорию Лавры закрыли, в корпусах регулярно проводится дезинфекция, отметили в пресс-службе.

Киево-Печерская лавра – это одна из наибольших православных святынь Украины, внесена в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть Лавры использует УПЦ МП. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, 118 459 скончались.

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, зарегистрировано 495 случаев заболевания COVID-19, скончались девять человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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