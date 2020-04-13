Число заразившихся коронавирусом в Украине превысило 3 тыс., сделка ОПЕК+ не помогла. Главное за день

13.04.2020, 23:09, Новости дня

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки заражение коронавирусом диагностировали еще у 325 человек в Украине, общее число инфицированных достигло 3102. Из-за болезни умерло 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. 97 человек уже выздоровели.

За границей от COVID-19 лечится 175 украинцев. Большинство из них – 121 человек – находятся в больницах Италии. Шестеро граждан Украины скончались.

Коронавирус в мире

К вечеру 13 апреля число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1 904 566 человек. Большинство заболевших – в США (572 тыс.), Испании (169 тыс.), Италии (159 тыс.), Франции (137 тыс.) и Германии (128 тыс.). От инфекции умерло 118 тыс. человек. Сегодня отметку в 20 тыс. погибших пересекла Италия.

Сделка ОПЕК+ не помогла

Несмотря на то, что накануне страны ОПЕК+ заключили сделку о рекордном снижении мировой нефтедобычи, стоимость нефти осталась практически неизменной. Участники рынка опасаются, что снижения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим мирового экономического кризиса.

Рада урезала бюджет

13 апреля Верховная Рада провела внеочередную сессию, на которой приняла “бюджет чрезвычайной ситуации”. В частности, Рада утвердила снижение доходов госбюджета на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн) и увеличение расходов на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).

Кроме того, законопроект предполагает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн) и ограничение максимального размера зарплаты чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ в период действия карантина.

Кроме того, парламент внес изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, добавив в них определение терминов “самоизоляция”, “обсервация” и “обсерватор”.

Также парламент ужесточил штрафы за сжигание травы.