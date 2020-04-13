ТОП-3 самых популярных в РФ брендов смартфонов первого квартала возглавил Honor

13.04.2020, 23:09, Разное

Сотрудники «Связного» определили три самых популярных в РФ бренда смартфонов первого квартала этого года, и возглавила рейтинг принадлежащая китайской компании Huawei Technologies торговая марка Honor. На отечественном рынке её доля в штуках составляет 26 %.

Эксперты объясняют такую популярность Honor наличием в её бюджетном сегменте самого широкого модельного ряда, пользующегося хорошим спросом у покупателей. Помимо этого, с января по март 2020-го бренд нарастил число промо-кампаний и увеличил поддержку по иным маркетинговым инструментам. После Honor в данном ТОП-3 в количественном выражении следуют Samsung и Xiaomi. Что касается прибыльности, первенство в этом смысле – за американской корпорацией Apple.

В целом же за три предыдущих месяца средняя стоимость смартфона в РФ увеличилась на 3 %, составив 16 900 рублей. Зачастую граждане страны покупали девайсы, цены на которые находились в пределах 10-15 тысяч рублей.

Со слов Давида Борзилова, занимающего в «Связном» должность вице-президента по продажам, в первые три месяца этого года россияне начали активно приобретать электронику в основном по двум причинам: из-за нестабильности курса нацвалюты и из-за мировой эпидемии вируса COVID-19.

Всего, согласно информации ретейлера, за указанный выше период в российском государстве было продано около 7 600 000 смартфонов на общую сумму в 128 миллиардов рублей. Данные показатели на 13 % и 16 %, соответственно, больше в сравнении с эквивалентным временным отрезком годом ранее.