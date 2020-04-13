Сандерс призвал американцев поддержать Байдена в гонке за пост президента США

13.04.2020, 23:08, Новости дня

Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс после выхода из предвыборной гонки демократов сообщил о поддержке бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов.

«Вы нам нужны в Белом доме. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло», – приводит обращение Сандерса к Байдену ТАСС.

«Я сегодня прошу всех американцев, всех демократов и независимых, а также многих республиканцев объединиться в этой кампании и, как и я, поддержать данную кандидатуру», – подчеркнул сенатор.

Бывший вице-президент США со своей стороны выразил уверенность в том, что его курс и политические воззрения Сандерса «при всех своих различиях» весьма схожи. «Вы мне потребуетесь не только для победы в предвыборной кампании, но и для управления», – добавил он.

Напомним, в прошлую среду сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил о выходе из предвыборной гонки за право выдвижения на пост президента США. Позднее Сандерс объяснил причину выхода из президентской гонки.

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп догнал Байдена по популярности среди избирателей.