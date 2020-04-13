Министры здравоохранения G20 проведут онлайн-встречу

13.04.2020, 23:06, Новости дня

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" 19 апреля проведут встречу в формате видеоконференции. Они обсудят вопросы по борьбе с коронавирусом.

Главы Минздравов поговорят о влиянии COVID-19 на сектор здравоохранения на глобальном уровне, а также на общество. К министрам присоединятся представители ряда структур, в числе которых Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом в мире близится к отметке в два миллиона. Больше всего инфицированных в США, на втором месте Испания, на третьем — Италия.