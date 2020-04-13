Число заболевших коронавирусом в мире близится к двум миллионам

13.04.2020, 23:06, Новости дня

Более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире насчитал американский Университет Джонса Хопкинса. Он ведет скрупулезный подсчет развития пандемии во всех странах. По данным американских ученых, жертвами осложнений коронавирусной инфекции стали уже 118 тысяч 459 человек.

Хорошая новость – число выздоровевших приближается к 445 тысячам пациентов.

Вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта объявила пандемией Всемирная организация здравоохранения.

По числу заболевших лидируют Соединенные Штаты Америки – здесь диагноз "коронавирус" поставлен 572 тысячам человек. Далее следуют Испания – почти 170 тысяч заболевших, на третьем месте – более 159,5 тысячи заболевших – Италия. Четвертое и пятое место у Франции и Германии – более 137 и 128 тысячи заболевших соответственно. На шестом месте Соединенное Королевство. В Великобритании число заболевших превысило 89 тысяч. Это больше, чем в Китае, в которого началась вспышка заболевания.

Ниже Китая находят Иран и Турция. В Иране более 73 тысяч заболевших, а в Турции коронавирус поразил более 61 тысячи жителей.

По смертности пока лидирует Италия – 20 тысяч 465 жертв, на втором месте Испания с показателем в 14 тысяч 489 человек. Более 11 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в Великобритании. На четвертом месте по жертвам – Нью-Йорк. В городе погибли от пневмонии и осложнений более 7 тысяч пациентов.

В РФ более 18 тысяч инфицирований. При этом за сутки рост составил 2 тысячи 558 новых пациентов. 148 человек умерли на 13 апреля, но 1470 человек с коронавирусом справились самостоятельно и при помощи врачей. Официальные данные публикует сайт стопкоронавирус.рф.