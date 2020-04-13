 

“Барселона” хочет засудить бывшего вице-президента за обвинения в коррупции

13.04.2020, 23:06, Новости дня

Футбольная "Барселона" намерена обратиться в суд после того, как подавший заявление о увольнение вице-президент каталонцев Эмили Русо обвинил клуб в коррупции.

"Совет директоров "Барселоны" категорически отрицает отрицает любые действия, которые могут характеризоваться как коррупционные, и намерен подать иск в суд, — говорится в обращении на официальном сайте "блаугранас". — "Барселона" не станет терпеть обвинения, наносящие серьезный ущерб имиджу клуба".

Напомним, что накануне сразу шесть директоров "Барсы" подали заявления об уходе из клуба. Они назвали несколько причин: по одной из них Русо и еще один бывший вице-президент Энрике Томбас имели конфликт с президентом Жозепом Бартомеу.



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