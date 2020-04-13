 

Заразившийся коронавирусом Борис Корчевников призвал допускать священников в больницы

13.04.2020, 22:53, Разное

Отечественный журналист, киноактёр и телеведущий Борис Корчевников, заразившийся коронавирусом, на странице в Instagram призвал допускать священников в больницы. Артист сообщил, что слышал о нескольких случаях, когда представителей церкви не пускали в медучреждения и это, по его мнению, «нехороший сигнал».
В одной из недавних публикаций в соцсети Борис Корчевников, у которого, как стало известно, выявлен коронавирус, разместил фото капельницы, сделанное в больничной палате. В подписи к посту артист пояснил о случаях, когда священников не пускали в клиники для того, чтобы причастить тяжело больного или находящегося на грани смерти пациента. Корчевников призвал людей, от которых зависит решение о допуске святых отцов в клиники, посодействовать в данном вопросе, так как нельзя лишать больного «главного утешения». Ведущий также разместил сообщение от одного из верующих, находящегося сейчас в больнице и не понаслышке знающего о запрете допуска священнослужителей.

В комментариях к данному посту мнения подписчиков Бориса Корчевникова разделились. Одни считают, что представителям церкви не следует в условиях рекомендованного режима самоизоляции находиться в больницах во избежание заражения. Другие говорят о многочисленных средствах индивидуальной защиты, способных предотвратить инфицирование, но позволяющих выполнить свой долг и, к примеру, причастить человека, действительно в этом нуждающегося.



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