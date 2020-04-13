ЦИК опубликовал буклет с разъяснениями изменений в Конституции

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13.04.2020, 22:48, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала информационный буклет «Поправки к конституции: почему это важно», в котором объясняются все выносимые на общероссийское голосование изменения в основном законе.

«Ценности, традиции, суверенитет и государственное единство – фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в конституцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль РФ в современном мире. Закрепляют приоритеты основного закона – защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии», – говорится в предисловии информационного буклета, опубликованного на сайте ЦИК.

В 20-страничном буклете предлагаемые поправки поделены на 12 глав: «Семейные ценности», «Защита человека труда», «Социальные гарантии», «Доступная и качественная медицина каждому», «Во власти – только патриоты», «Защита суверенитета и территориальной целостности», «Стабильность и развитие», «Сохранение природного богатства», «Ответственное отношение к животным», «Поддержка волонтеров и НКО», «Сохранение культурного наследия», «Поддержка российской науки». Каждый раздел включает в себя краткие пояснения о конкретных изменениях в конституции, которые выносятся на голосование.

Напомним, 6 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.



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