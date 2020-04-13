Эксперт: Методику оценки эффективности депутатов можно применить и для других ветвей власти

13.04.2020, 22:48, Новости дня

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы» следует взять за основу для оценки работы региональных заксобраний, а, возможно, и деятельности исполнительной власти. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов, комментируя опубликованное в понедельник исследование продуктивности работы нижней палаты.

«При составлении рейтинга в качестве главных критериев эффективности Госдумы были выбраны полезность и прозрачность работы ее депутатов», – констатировал политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, такой подход может стать эффективным при исследований работы всех уровней законодательной власти.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев ранее представили очередной выпуск «Коэффициента полезности депутатов Госдумы». Позиции депутатов в этом рейтинге определялись по четырем основным критериям: индекс народного голосования, индекс активности депутата в Госдуме, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионах. Кроме того, рейтинг опирался на оценки экспертов и мониторинговые отчеты «Медиалогии».

В первую пятерку рейтинга вошли депутаты, непосредственно участвовавшие в работе над пакетом изменений в Конституцию: Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Вячеслав Никонов, Ярослав Нилов, Валентина Терешкова. Такой выбор совершенно оправдан, подчеркнул Баширов.

«Подготовка поправок вызвала закономерный и повышенный интерес у граждан, – заметил собеседник. – Содержательная работа этих депутатов с пакетом поправок выигрышно смотрелась на контрасте с тем, что можно было наблюдать последние несколько лет? когда некоторые парламентарии, чтобы добиться упоминания в СМИ, вели себя скандально, вносили заведомо нереализуемые законопроекты и тому подобное».

Важно, что депутаты – участники разработки законопроекта о поправках – находились в контакте с избирателями, широко давали разъяснения по этому поводу в прессе, предположил Баширов, добавив, что именно эта медийная и законодательная активность и позволила им войти в топ рейтинга.

«Кстати, что сама эта технология выявления наиболее эффективных законодателей стала сама по себе элементом гражданского контроля. Думаю, надо это повсеместно внедрять – не только на уровне Госдумы. В конечном итоге, может, стоит это распространить и на исполнительные органы власти», – подытожил политтехнолог.