 

Оперштаб: лишь 5% среди новых заразившихся COVID-2019 – дети

13.04.2020, 22:40, Разное

Среди новых заболевших – около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% – от 18 до 40 лет. Еще 20% – люди старше 65 лет и примерно 5% – дети. По данным оперштаба, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

С момента вспышки коронавируса сообщалось, что дети наименее всего подвержены проявлению симптомов при заражении, однако легко инфицируют других. Ранее СМИ сообщали об одном летальном исходе младенца с COVID в Китае. Первый случай гибели ребёнка с положительным тестом на коронавирус был зафиксирован на территории США на прошлой неделе. 



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