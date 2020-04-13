 

Трамп: решение о сроках открытия экономики принимает президент

13.04.2020, 22:34, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что решение о том, когда следует вновь открыть американскую экономику, остается за ним, а не за губернаторами.

«Это решение президента, и на то есть много веских причин. При этом администрация и я тесно сотрудничаем с губернаторами, и это будет продолжаться. Решение с моей стороны, в сотрудничестве с губернаторами и с учетом других мнений, будет принято в скором времени», – написал Трамп в «Твиттере».

По словам президента, СМИ ошибочно утверждают, что это решение зависит от губернаторов.

В то время, как федеральные органы здравоохранения издали рекомендации по борьбе с коронавирусом, в том числе о принципах социального дистанцирования и ношении масок, Вашингтон не стал издавать рекомендаций для всей страны относительно закрытия школ и других общественных мест, оставив этот вопрос на усмотрение штатов.

Трамп хочет открыть экономику как можно скорее после вспышки коронавируса, которая унесла около 22 000 жизней в стране и привела к потере миллионов рабочих мест.

Эксперты в области юриспруденции отмечают, что президент обладает весьма ограниченными полномочиями в плане распоряжений относительно того, чтобы жители вернулись на работу, а города открыли учреждения, транспорт и местные компании.

В соответствии с 10-й поправкой к Конституции, поддержание общественного порядка и благосостояния входит в компетенцию властей штатов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Казахстан закрыл въезд иностранцам из Франции, Испании и Германии и предложил реже брать деньги в руки

27.02 / Кондитеры предупредили о возможном подорожании сладостей в РФ

18.03 / Обозреватель Foreign Policy – если не ослабить санкционное давление на Иран, он пойдёт по пути КНДР

04.02 / Пленные боевики раскрыли роль Турции в формировании «Джебхат ан-Нусры»

24.03 / Южная Корея сообщила о самом низком за месяц приросте инфицированных коронавирусом

10.03 / Ученые: Многие пищевые предпочтения зависят от генов

03.02 / Гончарук: Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие

16.02 / Стрельба в ночном клубе в Коннектикуте

12.04 / В кризисные годы популярность власти обычно растёт — однако Трамп остаётся исключением

13.02 / Минфин связал скорость покупки госпакета Сбербанка с ценами на нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска