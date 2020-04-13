 

Белый дом: Трамп не собирается увольнять Фаучи

13.04.2020, 22:33, Новости дня

Белый дом заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп не собирается отправлять в отставку главного эпидемиолога страны доктора Энтони Фаучи, хотя и сделал ретвит поста с призывом его уволить.

«Эта болтовня в СМИ нелепа. Президент Трамп не увольняет доктора Фаучи, – заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. – Доктор Фаучи был и остается доверенным советником президента Трампа».

В воскресенье Трамп ретвитнул пост бывшего кандидата в Конгресс от Республиканской партии, который раскритиковал комментарии эпидемиолога из воскресного телеинтервью, сопроводив их словами «пора уволить Фаучи».

79-летний Фаучи возглавляет Институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний с 1984 года.



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