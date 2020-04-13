В ВОЗ указали на неожиданную опасность масок из-за коронавируса

13.04.2020, 22:30, Разное

Одной из заметных примет времени стало ношение медицинских масок. После того как эпидемия коронавируса в мире достигла заметных масштабов, защищать дыхательные пути начали практически все.

Вместе с тем в народе пошли слухи о том, что маски опасны для человека. Версий было множество. В частности, люди полагали, что, если долго носить защитную маску, то она соберет вирусы и бактерии, и сама превратится в источник болезней.

Официальный представитель ВОЗ в России подтвердила, что такая вероятность есть. Впрочем, угрозу легко устранить, если регулярно менять или обрабатывать маску.

“Маска не вредна сама по себе”, – цитирует RT Мелиту Вуйнович. По словам представителя ВОЗ в России, опасность заключается в том, что человек в маске из-за ложного чувства защищенности может изменить свое поведение и забыть о других мерах предосторожности – соблюдении дистанции и мытье рук.

Физическая дистанция, подчеркнула Мелита Вуйнович, защищает лучше, чем маска. Если человек не находится в одном помещении с больным, такая защита ему понадобится едва ли.

Напомним, что коронавирус в России успел приобрести пугающие масштабы. Основной удар эпидемии пришелся на Москву. Специалисты отмечают, что столичные медики работают на пределе возможностей.

Чтобы замедлить распространение болезни, в городе был объявлен карантин. Людей просят ответственно относиться к своей и чужой безопасности.