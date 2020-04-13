Эксперт: Поручения президента позволят учреждениям культуры избежать банкротства

13.04.2020, 22:30, Новости дня

Поручение президента позволят не допустить банкротства театров, музеев, концертных залов и других объектов культуры, которые лишились возможности проведения массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД театральный продюсер Дмитрий Богачев. Так он прокомментировал поручение Владимира Путина по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества.

«В конце марта мы поняли, что нас ждут крайне тяжелые времена. В тот момент, когда власти объявили об отмене или о запрете проведения массовых мероприятий, все оказались в очень сложной ситуации. Значительная часть из авансов за билеты, проданные на будущие мероприятия, была уже потрачена и на рекламу, и на аренду площадок, и на гонорары артистов – особенно когда речь идет о гастрольных турах», – рассказал театральный продюсер, глава компании «Московский Бродвей», основатель российского подразделения международной театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» Дмитрий Богачев.

«Театральная, концертная общественность с большой тревогой восприняла инициативу безусловного права зрителя на возврат денег за билеты, – при любой погоде, что называется. Мы шли к ситуации массового банкротства, когда ни о каких возвратах бы речь не шла», – добавил он.

«Без большого преувеличения можно сказать, что коммерческую индустрию, которая создавалась несколько десятилетий, ожидала бы неминуемая гибель. Когда в банк приходят одновременно все вкладчики и требуют назад свои деньги, то любой банк, каким бы надежным он ни был, за исключением государственных банков, разоряется. Специфика негосударственных учреждений культуры, промоутерских агентств, коммерческих предприятий, как раз в том, что они живут на оборотные средства, на деньги от продажи билетов, которые тут же вкладывают в следующие постановки, концерты, проекты, фестивали. Это непрерывный цикл», – рассказал Богачев.

В результате, по его словам, в большей части негосударственных организаций складывалась дефолтная ситуация: они были обязаны вернуть деньги за билеты, но мало у кого была такая возможность.

«Принятое теперь решение должно устроить всех. Теперь билет тоже можно будет вернуть, но сроки этого возврата удлиняются с обычных недель или месяца до календарного года из-за форс-мажорной ситуации. Это даст возможность продышаться организаторам, изыскать средства, заработать и каким-то образом вернуть деньги зрителям», – сообщил Богачев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин по итогам состоявшейся 26 марта встречи с представителями предпринимательского сообщества, поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении правил возврата денег за отмененные мероприятия при введении на территории страны режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Теперь возврат средств в этом случае планируется разрешить в течение года. А при переносе зрелищного мероприятия планируется разрешить «только обмен на билет, абонемент или экскурсионную путевку с более поздней датой».

«Надо понимать отличие театральной сферы от авиаперевозок или туристической индустрии с финансовой точки зрения, – отметил Богачев. – Там клиент покупает авиабилет не для того, чтобы насладиться полетом, а чтобы просто переместиться из одной точки в другую в конкретный день в конкретное время. Но когда наш клиент покупает билет на спектакль или на концерт, он все же хочет насладиться творчеством или искусством того или иного актера, исполнителя».

Благодаря принятому теперь решению, организаторы представлений по-прежнему смогут предоставлять зрителю ту услугу, за которую тот заплатил, но только после того, как заканчивается запрет на массовые мероприятия, надеется Богачев. «Мы просто переносим эту возможность на другое время. То есть зритель, купив билет на того или иного исполнителя, на тот или иной спектакль, остается при своем. Он получает эту возможность, но позже. А организатор при этом избавляется от ситуации, когда нужно срочно искать средства для возврата денег, которых у него, собственно, нет», – сказал продюсер.

Деньги за билет, по его словам, будут возвращаться только в исключительных случаях, когда обмен осуществить невозможно, либо, если это уникальное мероприятие и повторить его не представляется возможным.

«В новой редакции постановление правительства будет относиться не только к негосударственным и государственным, а ко всему сектору культуры – и к музеям, и выставкам, концертным организациям, театрам. Это будет действительно и для МХАТа, и для театра Вахтангова, и для Большого театра. Это станет большим подспорьем для продолжения театральной деятельности», – подчеркнул Богачев.